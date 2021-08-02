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«Эхономика»: Псковские бани - дотировать, обанкротить или отдать в концессию?

03.08.2021 14:00 «Эхо Москвы» в Пскове»

Гостем студии стал представитель ООО «Бюро развития территорий» Валерий Соничев.

Псковские муниципальные бани сегодня под угрозой закрытия. Предприятию угрожает банкротство. У города нет лишних денег, чтобы содержать заведомо убыточное предприятие. О модернизации муниципального банного комплекса и речи не идет — свести бы кое-как концы с концами. Что же делать? Продолжать дотировать Банно-прачечный комбинат, просто забрасывая туда бюджетные деньги как в печную топку? Или обанкротить — раз уж предприятие из года в год показывает убытки? Или все же дать псковским муниципальным баням последний шанс, отправив их в свободное плавание в рыночную экономику?

Об этом с Валерием Соничевым, представителем компании «Бюро развития территорий», которая готова взять псковские муниципальные бани в концессию и вывести их из затяжного кризиса, поговорил ведущий Константин Калиниченко.

 

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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