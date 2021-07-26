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«Эхономика»: Вячеслав Федюнин об инвестиционной привлекательности Псковской области

27.07.2021 14:00 «Эхо Москвы» в Пскове»

На фоне снижения объема инвестиций в основной капитал на уровне СЗФО и в среднем по стране Псковская область, казалось бы, показывает неплохие результаты. Заявлено, что регион даже обеспечил рост притока инвестиций почти в 108%. Национальное рейтинговое агентство по итогам прошлого года перевело Псковскую область из группы «умеренно привлекательных регионов» (по сути, это самая низкая оценка) в более высокую группу средней привлекательности. Плюс Псковская область поднялась сразу с 83 на 36 место в национальном рейтинге инвестиционной привлекательности регионов АСИ. Но удастся ли нам сохранить в сложных условиях этот оптимистичный тренд, что с динамикой на сегодняшний день? Какие интересные инвестпроекты реализуются в нашем регионе, а какие все-таки сорвались? Что, собственно, сегодня может предложить провластные структуры не только заходящему на Псковщину инвестору, но и региональному бизнесу?

На эти и другие темы ведущий программы Алексей Овчинников поговорил с генеральным директором Агентства инвестиционного развития Псковской области Вячеславом Федюниным.

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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