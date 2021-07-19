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«Эхономика»: Максим Лебедев о работе аварийно-диспетчерской службы ПТС

20.07.2021 13:08 «Эхо Москвы» в Пскове»

Гость студии стал диспетчер Аварийно-диспетчерской службы муниципального предприятия «Псковские тепловые сети» Максим Лебедев.

Ведущий Алексей Овчинников обсудил с ним, как отразилось централизованное отключение холодного водоснабжения во всем областном центре на работе ПТС, с какими вопросами и проблемами ежедневно обращаются псковичи в аварийно-диспетчерскую службу предприятия, становится ли их больше в самый горячий летний сезон, когда происходят плановые отключения горячего водоснабжения и насколько успешно главный поставщик тепла в Пскове выстроил отношения с управляющими компаниями.

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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