«Эхономика»: С какими вызовами сталкиваются псковские рестораторы?

Гость студии - псковский ресторатор, эксперт Федерации рестораторов и отельеров Андрей Филатов.

Согласно данным Псковстата, за прошлый год на фоне пандемии сфера общепита в Псковской области показала не только снижение оборота и выручки, но и сокращение количества кафе и ресторанов. Самые суровые ковидные ограничения позади, но как скоро отрасль полностью восстановиться после коронакризиса?

Ведущий Алексей Овчинников обсудит с гостем, как складывается ситуация с ресторанным бизнесом в регионе. С какими вызовами и тревогами приходится сталкиваться рестораторам в сегодняшних условиях? Когда псковская кухня обретет наконец конкретные очертания или туристы будут судить о местном меню исключительно по суши, пицце и шашлыкам?

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»