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«Эхономика»: Что происходит в «Сибирском гостинце»?

01.06.2021 14:00 «Эхо Москвы» в Пскове»

Гость студии — генеральный директор компании «Сибирский гостинец» Дмитрий Ходас.

Напомним, компания «Сибирский гостинец», основанная в 2012 году в Сургуте, в 2016-м пришла в Псковскую область и стала одним из резидентов особой экономической зоны «Моглино». Сегодня предприятие не только является действующим, там уже производят продукты, полученные методом сублимационной сушки, но и активно растет и расширяется. Но не все так радужно. Судебный иск от налоговой инспекции на банкротство, жалоба бывшего бухгалтера, указавшего на грубые нарушения в финансовой деятельности резидента «Моглино» и даже уголовное дело в отношении гендиректора «Сибирского гостинца», - это, к сожалению, тоже реалии сегодняшнего дня.

Сегодня ведущий Алексей Овчинников вместе с Дмитрием Ходасом разбирался, почему у инвестора возникла череда таких серьезных проблем, и как он намерен их решать.

 

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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