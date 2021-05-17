«Эхономика» с директором Псковских теплосетей Игорем Максимовым
18.05.2021 14:00 «Эхо Москвы» в Пскове»
Гость студии - директор муниципального предприятия города Пскова «Псковские тепловые сети» Игорь Максимов. Ключевая тема выпуска, которую с ним обсудил ведущий Константин Калиниченко, - «Псковские теплосети: вчера, сегодня, завтра».
Какова ситуация на предприятии? Как для ПТС прошел отопительный сезон? Какие ремонты ожидают псковичей в этом сезоне? Где ПТС будет перекладывать сети? На что жалуются люди и имеют ли эти жалобы отношение к Псковским теплосетям? Подробнее об этом и многом другом рассказал Игорь Максимов.
Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»
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