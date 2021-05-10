«Эхономика»: О роли и месте Псковского облпотребсоюза в современном обществе

Гость студии – председатель Совета Псковского областного союза потребительских обществ, участник праймериз «Единой России» по выборам в Псковское областное Собрание Николай Тесля. Ведущий Константин Калиниченко будет говорить с ним о роли и месте Облпотребсоюза в современном обществе.

Чем живет сегодня организация с более чем полуторавековой историй? Как коронакризисный год и ограничительные меры повлияли на деятельность псковского облпотребсоюза? Трудно ли приходится в неравной битве с торговыми сетями? Почему регион сегодня совершенно не возможно представить без тех услуг, которые способен предложить только облпотребсоюз?

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»