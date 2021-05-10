www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
5 мая 6 мая 7 мая 5 мая 4 мая Телефон 3 мая 7 мая 7 мая 10 мая 6 мая 6 мая 3 мая 7 мая 5 мая 3 мая

«Эхономика»: О роли и месте Псковского облпотребсоюза в современном обществе

11.05.2021 14:00 «Эхо Москвы» в Пскове»

Гость студии – председатель Совета Псковского областного союза потребительских обществ, участник праймериз «Единой России» по выборам в Псковское областное Собрание Николай Тесля. Ведущий Константин Калиниченко будет говорить с ним о роли и месте Облпотребсоюза в современном обществе.

Чем живет сегодня организация с более чем полуторавековой историй? Как коронакризисный год и ограничительные меры повлияли на деятельность псковского облпотребсоюза? Трудно ли приходится в неравной битве с торговыми сетями? Почему регион сегодня совершенно не возможно представить без тех услуг, которые способен предложить только облпотребсоюз?

 

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?












  смотреть результаты



Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?












  смотреть результаты