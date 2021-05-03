«Эхономика»: О поддержке псковского бизнеса на фоне пандемии коронавируса

Гость студии – руководитель Фонда гарантий и развития малого предпринимательства Псковской области и центра «Мой бизнес» Анастасия Иванова. Традиционно вместе с Анастасией ведущий Алексей Овчинников поговорит о поддержке бизнеса на фоне пандемии коронавируса и о работе специализированного бизнес-центра как одного из ключевых инструментов такой поддержки.

Какие мероприятия сегодня проводятся для предпринимателей и сместились ли у них акценты с учетом непростой повестки? Востребованы ли они сейчас или людям дела сейчас не до вебинаров и форумов? Или, наоборот, именно сейчас бизнес еще больше заинтересован в получении новых компетенций, знаний, да и попросту соскучился по общению?

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»