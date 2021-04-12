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«Эхономика»: Насколько выгодно сегодня развивать пивоварение в Псковской области?

13.04.2021 14:00 «Эхо Москвы» в Пскове»

Гость студии - директор псковской пивоварни «Савицкий и сыновья» Сергей Макарченко.

Вместе с ним ведущий Алексей Овчинников постарается разобраться, насколько сегодня выгодно и перспективно развивать пивоварение как в России в целом, так и в Псковской области в частности. Нужно отметить, что даже участники рынка, не говоря уже о независимых экспертах, дают весьма противоречивые оценки происходящему. Одни указывают на то, что на фоне пандемии и драматического снижения покупательского спроса потребителям не до крафтового пива, другие, наоборот, считают, что коронакризис чуть ли ни стал драйвером развития для небольших пивоварен.

Не секрет, что в свое время по профильному рынку действительно серьезно ударили ограничения, с которым пришлось столкнуться общепиту - пивоварни на тот момент практически лишились рынка сбыта, но теперь ситуация постепенно возвращается в привычное русло и можно попытаться не только наверстать упущенное, но и выйти в плюс. Кто прав, а кто ошибается?

 

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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