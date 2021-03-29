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«Эхономика»: Льготная ипотека - драйвер развития или ящик Пандоры?

30.03.2021 14:00 «Эхо Москвы» в Пскове»

 Гость студии - генеральный директор АО «Псковжилстрой» Владислав Абрамов.

Ведущий Алексей Овчинников обсудит вместе с приглашенным экспертом, как отреагировали строительная отрасль и рынок недвижимости на пандемию, на переход на эскроу-счета и на серьезный рост цен по всем фронтам - насколько серьезно пришлось корректировать в связи с этим сроки сдачи объектов и пересматривать логистические цепочки.

Отдельное внимание будет уделено программе льготной ипотеки. Что это – драйвер развития для отрасли в сложный для нее момент или ящик Пандоры, который может привести к пузырю на рынке недвижимости. Еще одна тема для разговора – стоимость квадратных метров в Пскове. Покупатели считают, что цена на недвижимость в областном центре завышена. Насколько она близка к себестоимости и как сегодня коррелируется на рынке спрос и предложение?

 

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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