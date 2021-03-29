«Эхономика»: Льготная ипотека - драйвер развития или ящик Пандоры?

Гость студии - генеральный директор АО «Псковжилстрой» Владислав Абрамов.

Ведущий Алексей Овчинников обсудит вместе с приглашенным экспертом, как отреагировали строительная отрасль и рынок недвижимости на пандемию, на переход на эскроу-счета и на серьезный рост цен по всем фронтам - насколько серьезно пришлось корректировать в связи с этим сроки сдачи объектов и пересматривать логистические цепочки.

Отдельное внимание будет уделено программе льготной ипотеки. Что это – драйвер развития для отрасли в сложный для нее момент или ящик Пандоры, который может привести к пузырю на рынке недвижимости. Еще одна тема для разговора – стоимость квадратных метров в Пскове. Покупатели считают, что цена на недвижимость в областном центре завышена. Насколько она близка к себестоимости и как сегодня коррелируется на рынке спрос и предложение?

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»