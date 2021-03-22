«Эхономика»: О декларационной кампании-2021 и интересных проектах налоговой службы

Гости студии - заместитель начальника Межрайонной ИФНС России №1 по Псковской области Сергей Голубев и начальник отдела оперативного контроля Межрайонной ИФНС России №1 по Псковской области Сергей Изергин.

Ведущий Алексей Овчинников поговорит с ними о ходе декларационной кампании 2021 года, об интересных проектах федеральной налоговой службы, которые касаются сферы торговли и общепита, о том, какие нарушения допускают предприниматели при использовании контрольно-кассовой техники и чем эти ошибки или даже сознательные «проколы» могут обернуться.

Также гости студии расскажут, нужно ли бояться контрольных мероприятий налоговой инспекции и всегда ли выявленные ошибки приводят к наказанию.

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»