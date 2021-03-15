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«Эхономика»: Об итогах отопительного сезона в Пскове

16.03.2021 14:00 «Эхо Москвы» в Пскове»

 Гость студии - главный инженер МП Пскова «Псковские тепловые сети» Андрей Лебедев. Ведущий Алексей Овчинников обсудит с ним итоги отопительного сезона в областном центре. В Пскове давно не было таких суровых зим. Как это сказалось на работе предприятия? Есть ли какие-то серьезные проблемы и опасения? Почему возникают утечки на теплосетях? Что предстоит сделать в плане модернизации котельных? Как идет процесс переоборудования сетевых участков? Как предприятие выстраивает диалог с населением? 

 

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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