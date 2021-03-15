«Эхономика»: Об итогах отопительного сезона в Пскове

Гость студии - главный инженер МП Пскова «Псковские тепловые сети» Андрей Лебедев. Ведущий Алексей Овчинников обсудит с ним итоги отопительного сезона в областном центре. В Пскове давно не было таких суровых зим. Как это сказалось на работе предприятия? Есть ли какие-то серьезные проблемы и опасения? Почему возникают утечки на теплосетях? Что предстоит сделать в плане модернизации котельных? Как идет процесс переоборудования сетевых участков? Как предприятие выстраивает диалог с населением?

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»