15.03.2021 12:35 «Гайд-парк»: Николай Валуев о псковском массовом спорте, экологии и запрете «Катюши»
«Эхономика»: Об итогах отопительного сезона в Пскове
16.03.2021 14:00 «Эхо Москвы» в Пскове»
Гость студии - главный инженер МП Пскова «Псковские тепловые сети» Андрей Лебедев. Ведущий Алексей Овчинников обсудит с ним итоги отопительного сезона в областном центре. В Пскове давно не было таких суровых зим. Как это сказалось на работе предприятия? Есть ли какие-то серьезные проблемы и опасения? Почему возникают утечки на теплосетях? Что предстоит сделать в плане модернизации котельных? Как идет процесс переоборудования сетевых участков? Как предприятие выстраивает диалог с населением?
Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»
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