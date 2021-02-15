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«Эхономика»: Оправдал ли промышленный электрокластер Псковской области надежды бизнеса?

16.02.2021 14:00 «Эхо Москвы» в Пскове»

Гость студии - генеральный директор завода «ЗЭТО» Денис Мунштуков. Великолукский завод электротехнического оборудования - это один из крупнейших производителей оборудования для электроэнергетики, нефтяной и газовой, добывающей и обрабатывающей промышленности, здесь делают электрооборудование для железных дорог, метрополитена, сельского хозяйства и городской инфраструктуры.

На заводе, история которого насчитывает не один десяток лет (а если быть более точным, свыше шести десятков лет), утверждают, что их многие конструктивные и технологические решения не имеют аналогов в мире, а по некоторым своим техническим параметрам оборудование даже превосходит зарубежные аналоги.

Сегодня ведущий программы Алексей Овчинников обсудит вместе со своим гостем ситуацию на предприятии в условиях коронакризиса и в электротехнической отрасли в целом, узнает, оправдал ли промышленный электротехнический кластер Псковской области надежды, которые на него возлагались, и поговорит о том, легко ли сегодня в России и в Псковской области в частности реализовывать серьезные инвестпроекты, такие как, например, технопарк «Электрополис».

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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