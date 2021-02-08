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«Эхономика»: Могут ли аттракционы поднять псковскую экономику?

09.02.2021 14:00 «Эхо Москвы» в Пскове»

Инвестпроект «Луки-парк» получил статус стратегического и предполагал комплексное благоустройство парковой территории, создание комфортного общественного пространства, открытие спортивно-оздоровительного и развлекательного комплексов, «Динопарка» и гостиницы. Да и в целом задачу инвестор поставил перед собой достаточно претенциозную – не только разнообразить отдых горожан, но и увеличить приток туристов в Великие Луки, а значит, в перспективе и усилить экономику города.

Все ли удалось воплотить из задуманного? Не пришлось ли корректировать планы и цели из-за пресловутого коронавируса? Легко ли в Псковской области реализовывать такие инвестпроекты в принципе? Как появилась идея создания динопарка в Великих Луках?

Как «обитающие» там динозавры справляются с морозами? И насколько реально сделать в Псковской области свой большой парк аттракционов, в том числе экстремальных?

На эти и другие вопросы ведущий программы Алексей Овчинников попросит ответить руководителя инвестиционной компании «АИК», выполнившей реконструкцию парка культуры и отдыха в Великих Луках, Александра Терентьева.

 

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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