«Эхономика»: Могут ли аттракционы поднять псковскую экономику?

Инвестпроект «Луки-парк» получил статус стратегического и предполагал комплексное благоустройство парковой территории, создание комфортного общественного пространства, открытие спортивно-оздоровительного и развлекательного комплексов, «Динопарка» и гостиницы. Да и в целом задачу инвестор поставил перед собой достаточно претенциозную – не только разнообразить отдых горожан, но и увеличить приток туристов в Великие Луки, а значит, в перспективе и усилить экономику города.



Все ли удалось воплотить из задуманного? Не пришлось ли корректировать планы и цели из-за пресловутого коронавируса? Легко ли в Псковской области реализовывать такие инвестпроекты в принципе? Как появилась идея создания динопарка в Великих Луках?

Как «обитающие» там динозавры справляются с морозами? И насколько реально сделать в Псковской области свой большой парк аттракционов, в том числе экстремальных?



На эти и другие вопросы ведущий программы Алексей Овчинников попросит ответить руководителя инвестиционной компании «АИК», выполнившей реконструкцию парка культуры и отдыха в Великих Луках, Александра Терентьева.

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»