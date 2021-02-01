«Эхономика»: О ходе отопительного сезона в Пскове

Гость студии – директор МП города Пскова «Псковские тепловые сети» Игорь Максимов. Ведущий Константин Калиниченко поговорит с ним о ходе отопительного сезона в областном центре. Есть ли трудности или все проходит в штатном режиме? Как отработало предприятие в 2020 году? Какова финансовая ситуация на предприятии и каковы планы на текущий год?

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»