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«Эхономика»: О ходе отопительного сезона в Пскове

02.02.2021 14:00 «Эхо Москвы» в Пскове»

 Гость студии – директор МП города Пскова «Псковские тепловые сети» Игорь Максимов. Ведущий Константин Калиниченко поговорит с ним о ходе отопительного сезона в областном центре. Есть ли трудности или все проходит в штатном режиме? Как отработало предприятие в 2020 году? Какова финансовая ситуация на предприятии и каковы планы на текущий год?

 

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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