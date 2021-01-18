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«Эхономика»: Игорь Савицкий расскажет, как бизнесу остаться на плаву в условиях пандемии

19.01.2021 14:00 «Эхо Москвы» в Пскове»

Пандемия коронавируса показала, насколько уязвим наш малый и даже средний бизнес, и насколько он зависим от внешних факторов. Кажется, это далеко не первый кризис, который приходится переживать предпринимателям и жителям нашей страны, но прежде не закрывали границ, не отменяли все массовые мероприятия, не ограничивали посещение кафе и ресторанов, не грозили огромными штрафами за нарушение противоэпидемических мер. Сейчас все по-другому, и неизвестно, сколько это продлится.

Вместе с гостем студии - известным псковским промышленником, генеральным директором холдинга «НПН» Игорем Савицким - ведущий Алексей Овчинников постарается разобраться, какие коррективы внесла коронавирусная повестка в работу псковских предприятий, насколько им помогла преодолеть сегодняшние вызовы государственная поддержка, ждет ли от властей измученный неопределенностью бизнес каких-то новых решений, и как сегодня остаться на плаву: оптимизировать расходы, развивать новые направления или все-таки проще закрыться от греха подальше.

 

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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