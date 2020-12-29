«Эхономика»: Директор филиала МТС о мобильной связи в Псковской области и новых трендах
30.12.2020 14:00 «Эхо Москвы» в Пскове»
Гость эфира - директор филиала МТС в Псковской области Ольга Рябченко.
Ведущий Алексей Овчинников выяснит, что происходит в телекоммуникационной сфере, как она реагирует на сегодняшние вызовы, какие новые решения предлагает и как меняется ситуация на региональном уровне.
Кроме того, темами разговора станут совершенствование инфраструктуры мобильной связи в Псковской области, модернизация оборудования, последствия локдауна, новые тренды, дистанционные форматы работы и обучения.
Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»
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