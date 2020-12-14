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«Эхономика»: Как «Мой бизнес» помог псковским предпринимателям в условиях коронавируса

15.12.2020 14:00 «Эхо Москвы» в Пскове»

В гостях у ведущего Алексея Овчинникова - руководитель Фонда гарантий и развития малого предпринимательства Псковской области, центра «Мой бизнес» Анастасия Иванова. 

Поддержка бизнеса на фоне эпидемии коронавируса наряду с поддержкой населения стала одной из главных задач российского правительства, и специализированные центры стали одним из ключевых инструментов этой поддержки.

Как помог предпринимателям в сегодняшних непростых условиях центр «Мой бизнес» в нашем регионе? Сколько предпринимателей смогли получить господдержку? Так ли доступная она оказалась, как говорили власти? Какие мероприятия проводятся для бизнеса в условиях ограничительных мер? Востребованы ли они сейчас или людям дела сейчас не до вебинаров и форумов?

 

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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