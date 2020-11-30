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«Эхономика»: О программах модернизации «Горводоканала» и системы водоснабжения Пскова

01.12.2020 14:00 «Эхо Москвы» в Пскове»

Гость студии - главный технолог МП города Пскова «Горводоканал» Андрей Алябьев. Ведущий Константин Калиниченко обсудит с ним острые вопросы, касающиеся оплаты за негативное воздействие на системы водоотведения и сверхнормативный сброс загрязняющих веществ: это сегодня краеугольный камень взаимоотношений «Горводоканала» и бизнеса. Ряд решений городских властей поставили и предприятие, и бизнес в крайне неудобное положение.

Также собеседники поговорят об участии в программах и проектах, направленных на модернизацию предприятия и системы водоснабжения в Пскове, и текущей деятельности «Горводоканала».

 

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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