«Эхономика»: О программах модернизации «Горводоканала» и системы водоснабжения Пскова
01.12.2020 14:00 «Эхо Москвы» в Пскове»
Гость студии - главный технолог МП города Пскова «Горводоканал» Андрей Алябьев. Ведущий Константин Калиниченко обсудит с ним острые вопросы, касающиеся оплаты за негативное воздействие на системы водоотведения и сверхнормативный сброс загрязняющих веществ: это сегодня краеугольный камень взаимоотношений «Горводоканала» и бизнеса. Ряд решений городских властей поставили и предприятие, и бизнес в крайне неудобное положение.
Также собеседники поговорят об участии в программах и проектах, направленных на модернизацию предприятия и системы водоснабжения в Пскове, и текущей деятельности «Горводоканала».
Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»
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