«Эхономика»: О планах по обновлению новогоднего убранства Пскова

В последний раз новогоднее убранство в Пскове масштабно обновляли в декабре 2011 года, то есть почти десять лет назад. Тогда впервые на Октябрьской площади поставили искусственную ель, фонари вдоль проспектов украсили светодиодными снегирями, а в Детском парке появились световые арки-подковы, карета и чуть позже олени. В этом году праздничное убранство Пскова снова решили обновить. Власти даже представили на суд псковичей несколько вариантов новогоднего украшения ключевых мест города. Оригинально подсветить мосты, убрать с главной елки волка и зайца, раскрасить в фирменном стиле кофейные стаканчики и автобусы, мотивировать предпринимателей красиво оформлять свои магазины и салоны – задумок много, но все ли из них удастся реализовать на фоне не сбавляющей пока темпов пандемии?



Подробнее о планах по обновлению новогоднего убранства областного центра в прямом эфире сегодня расскажут заместители главы администрации Пскова Павел Волков и Валентина Зубова.

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»