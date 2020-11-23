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«Эхономика»: О планах по обновлению новогоднего убранства Пскова

24.11.2020 14:00 «Эхо Москвы» в Пскове»

В последний раз новогоднее убранство в Пскове масштабно обновляли в декабре 2011 года, то есть почти десять лет назад. Тогда впервые на Октябрьской площади поставили искусственную ель, фонари вдоль проспектов украсили светодиодными снегирями, а в Детском парке появились световые арки-подковы, карета и чуть позже олени. В этом году праздничное убранство Пскова снова решили обновить. Власти даже представили на суд псковичей несколько вариантов новогоднего украшения ключевых мест города. Оригинально подсветить мосты, убрать с главной елки волка и зайца, раскрасить в фирменном стиле кофейные стаканчики и автобусы, мотивировать предпринимателей красиво оформлять свои магазины и салоны – задумок много, но все ли из них удастся реализовать на фоне не сбавляющей пока темпов пандемии?

Подробнее о планах по обновлению новогоднего убранства областного центра в прямом эфире сегодня расскажут заместители главы администрации Пскова Павел Волков и Валентина Зубова.

 

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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