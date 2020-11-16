«Эхономика»: О финансово-экономическом положении и перспективах развития ПТС
17.11.2020 14:00 «Эхо Москвы» в Пскове»
В гостях у ведущего Алексея Овчинникова - замдиректора по экономике и финансам МП города Пскова «Псковские тепловые сети» Максим Дешкин. Речь пойдет о государственном регулировании тарифов, финансово-экономическом положении предприятия и перспективах его развития. Насколько эффективно сработали Псковские теплосети в этом году по сравнению с предыдущими и насколько серьезные коррективы в деятельность предприятия внес коронавирус? Какие новшества планируются в сфере общения с потребителями теплоэнергии?
Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»
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