«Эхономика»: О финансово-экономическом положении и перспективах развития ПТС

В гостях у ведущего Алексея Овчинникова - замдиректора по экономике и финансам МП города Пскова «Псковские тепловые сети» Максим Дешкин. Речь пойдет о государственном регулировании тарифов, финансово-экономическом положении предприятия и перспективах его развития. Насколько эффективно сработали Псковские теплосети в этом году по сравнению с предыдущими и насколько серьезные коррективы в деятельность предприятия внес коронавирус? Какие новшества планируются в сфере общения с потребителями теплоэнергии?

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»