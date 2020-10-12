«Эхономика»: Из чего состоит платеж за отопление и горячую воду?

Гостем прямого эфира станет начальник службы энергосбыта МП города Пскова «Псковские тепловые сети» Екатерина Максимова.

К чему готовиться псковичам в отопительном сезоне 2020 - 2021 годов? Ждет ли жителей Пскова серьезное повышение тарифа? Когда они получат квитанции с новыми тарифами? Что такое общедомовые нужды и как они исчисляются? Кто и как обслуживает общедомовые приборы учета и можно ли им доверять? Что такое «прямые договоры» и в чем их преимущества?

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»