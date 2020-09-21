«Эхономика»: Константин Болотин о модернизации «Горводоканала» и водоснабжении в Пскове

Гость студии - директор муниципального предприятия города Пскова «Горводоканал» Константин Болотин. Ведущий Алексей Овчинников поговорит с ним об участии в программах и проектах, направленных на модернизацию предприятия и система водоснабжения в Пскове. Речь пойдет о решении проблемы излишней жесткости воды, реализации проекта по строительству 2-ой очереди водозабора и текущей повседневной деятельности предприятия.

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»