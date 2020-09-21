www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
7 сентября 16 сентября Телефон 9 сентября 3 сентября 15 сентября 10 сентября 17 сентября 18 сентября 14 сентября 14 сентября 4 сентября 15 сентября 28 августа 14 сентября Телефон

«Эхономика»: Константин Болотин о модернизации «Горводоканала» и водоснабжении в Пскове

22.09.2020 14:00 «Эхо Москвы» в Пскове»

 Гость студии - директор муниципального предприятия города Пскова «Горводоканал» Константин Болотин. Ведущий Алексей Овчинников поговорит с ним об участии в программах и проектах, направленных на модернизацию предприятия и система водоснабжения в Пскове. Речь пойдет о решении проблемы излишней жесткости воды, реализации проекта по строительству 2-ой очереди водозабора и текущей повседневной деятельности предприятия.

 

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?












  смотреть результаты



Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?












  смотреть результаты