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«Эхономика»: Игорь Максимов о подготовке к отопительному сезону в Пскове

08.09.2020 14:00 «Эхо Москвы» в Пскове»

Гость студии - директор муниципального предприятия города «Псковские тепловые сети» Игорь Максимов. Ведущий Константин Калиниченко обсудит с ним подготовку к отопительному сезону, сроки появления тепла в домах Пскова и от чего они зависят. Кроме того, речь пойдет о программе «Тепло нашего города» - новой стратегии Псковских теплосетей, а также о том, что значит быть директором теплосетей в 2020 году.

 

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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