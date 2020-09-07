«Эхономика»: Игорь Максимов о подготовке к отопительному сезону в Пскове

Гость студии - директор муниципального предприятия города «Псковские тепловые сети» Игорь Максимов. Ведущий Константин Калиниченко обсудит с ним подготовку к отопительному сезону, сроки появления тепла в домах Пскова и от чего они зависят. Кроме того, речь пойдет о программе «Тепло нашего города» - новой стратегии Псковских теплосетей, а также о том, что значит быть директором теплосетей в 2020 году.

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»