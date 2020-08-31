31.08.2020 14:00 «Постскриптум»: Подготовка к выборам и планы по снижению уровня бедности в псковском регионе
«Эхономика»: Как псковский бизнес переживает «коронавирусный» год
01.09.2020 14:00 «Эхо Москвы» в Пскове»
Гость студии - известный псковский предприниматель, директор ООО «Охотник», депутат Псковского областного Собрания Анатолий Тиханов.
Как псковский бизнес переживает 2020-й «коронавирусный» год? Каково приходится бизнесу, напрямую не связанному с товарами и услугами первой необходимости? Что сегодня бизнес ждет от власти? Нужно ли сегодня продолжать поддерживать бизнес? Ведет эфир Константин Калиниченко.
Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»
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