«Эхономика»: Как псковский бизнес переживает «коронавирусный» год

Гость студии - известный псковский предприниматель, директор ООО «Охотник», депутат Псковского областного Собрания Анатолий Тиханов.

Как псковский бизнес переживает 2020-й «коронавирусный» год? Каково приходится бизнесу, напрямую не связанному с товарами и услугами первой необходимости? Что сегодня бизнес ждет от власти? Нужно ли сегодня продолжать поддерживать бизнес? Ведет эфир Константин Калиниченко.

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»