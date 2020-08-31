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«Эхономика»: Как псковский бизнес переживает «коронавирусный» год

01.09.2020 14:00 «Эхо Москвы» в Пскове»

Гость студии - известный псковский предприниматель, директор ООО «Охотник», депутат Псковского областного Собрания Анатолий Тиханов.

Как псковский бизнес переживает 2020-й «коронавирусный» год? Каково приходится бизнесу, напрямую не связанному с товарами и услугами первой необходимости? Что сегодня бизнес ждет от власти? Нужно ли сегодня продолжать поддерживать бизнес? Ведет эфир Константин Калиниченко.

 

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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