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«Эхономика»: Настоящее и будущее псковского туризма

18.08.2020 14:00 «Эхо Москвы» в Пскове»

Гость студии - директор туроператора «Атмосфера путешествий» Александра Лебедева. Ведущий Константин Калиниченко поговорит с ней об «экономике» псковского туризма в 2020 году. Год назад, наверное, эта фраза была бы лишена смысла - год от года псковский туризм жил вполне взрослой жизнью. Этот год внес коррективы, для туристического сектора стал совершеннейшим форс-мажором. Как переживает псковский турбизнес коронавирусный 2020 год? Самое страшное уже позади или все еще впереди? Ограничительные меры убивают псковский турбизнес или подтолкнули к открытию новых возможностей? Помогает ли власть псковским турфирмам или скорее мешает? Действительно ли у нас бум внутреннего туризма? Переживет ли псковский туризм вторую волну коронавируса? Есть ли будущее у псковского туризма?

 

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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