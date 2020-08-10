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«Эхономика» с Владимиром Зубовым

11.08.2020 14:00 «Эхо Москвы» в Пскове»

 Гость студии - президент Союза «Торгово-промышленная палата Псковской области» Владимир Зубов. Эксперты предупреждают, что экономический кризис, спровоцированный коронавирусом, еще только начинается, а его последствия мы будем расхлебывать как минимум два года. И это еще оптимистичный сценарий. Пока нас еще не накрыла девятым валом волна банкротств предприятий и закрытий ИП, инфляция не совершила гиперскачок, а безработица, несмотря на ее весьма заметный рост, все еще не кажется катастрофой. Однако это не значит, что ситуация не может измениться в любой момент.

Сможем ли мы избежать самых страшных сценариев в этой экономической драме? Как реагирует на сегодняшние вызовы псковский бизнес? Выдержит ли суровое испытание коронавирусом и слабым рублем инвестиционный климат Псковской области? Можем ли мы рассчитывать на помощь друзей из ближнего зарубежья на фоне осложнившихся отношений в политической сфере? Об этом с гостем студии побеседует ведущий Алексей Овчинников.

 

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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