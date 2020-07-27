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«Эхономика»: В ожидании прорыва от особой экономической зоны «Моглино»

28.07.2020 14:00 «Эхо Москвы» в Пскове»

 Гость студии - и. о. генерального директора особой экономической зоны «Моглино» Наталья Юшко. Особая экономическая зона «Моглино» - уже почти 10 лет на слуху у каждого псковича. Еще бы, ведь региональные власти говорят об этом проекте охотно, много и с неизменным воодушевлением. Площадку называют чуть ли не промышленным космодромом псковской экономики, который обеспечит область и многомиллионными инвестициями, и не одной тысячью новых рабочих мест.

Однако, несмотря на всю перспективность проекта, критика в его адрес посыпалась чуть ли не с первого дня запуска. Скептики неодобрительно высказывались и по поводу целесообразности этой затеи с экономической точки зрения, и поводу выбора места для ОЭЗ, и по тому, как в целом выстраивается работа по привлечению инвестиций. И чем дольше ведется поиск потенциальных резидентов, тем жестче критика – где обещанный прорыв? Действительно, особая экономическая зона «Моглино» должна была стать привлекательной витриной Псковской области и свидетельствовать о ее заинтересованности в инвесторах и готовности к прорывному развитию, но можно ли говорить о том, что у нас все это получается?  
Ведущий - Алексей Овчинников.

 

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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