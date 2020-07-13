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«Эхономика»: Игорь Савицкий о псковском бизнесе в коронакризис

14.07.2020 14:00 «Эхо Москвы» в Пскове»

Гость студии - известный псковский промышленник, генеральный директор холдинга «НПН» Игорь Савицкий.

Вместе с ним ведущий эфира Алексей Овчинников постарается разобраться, грозит ли нам на фоне разгулявшейся пандемии масштабный экономический кризис, какие коррективы внесла коронавирусная повестка в работу псковских заводов, помогут ли местным компаниям и предпринимателям государственная поддержка и налоговые послабления, и чего на самом деле ждет от властей измученный неопределенностью бизнес.

 

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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