«Эхономика»: Игорь Савицкий о псковском бизнесе в коронакризис

Гость студии - известный псковский промышленник, генеральный директор холдинга «НПН» Игорь Савицкий.

Вместе с ним ведущий эфира Алексей Овчинников постарается разобраться, грозит ли нам на фоне разгулявшейся пандемии масштабный экономический кризис, какие коррективы внесла коронавирусная повестка в работу псковских заводов, помогут ли местным компаниям и предпринимателям государственная поддержка и налоговые послабления, и чего на самом деле ждет от властей измученный неопределенностью бизнес.

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»