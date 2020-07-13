13.07.2020 19:00 «Дневной дозор»: Как идет реализация программ приграничного сотрудничества в Пскове?
10.07.2020 14:00 «Собственной персоной»: Александр Козловский о жизни в стране после поправок в Конституцию
«Эхономика»: Игорь Савицкий о псковском бизнесе в коронакризис
14.07.2020 14:00 «Эхо Москвы» в Пскове»
Гость студии - известный псковский промышленник, генеральный директор холдинга «НПН» Игорь Савицкий.
Вместе с ним ведущий эфира Алексей Овчинников постарается разобраться, грозит ли нам на фоне разгулявшейся пандемии масштабный экономический кризис, какие коррективы внесла коронавирусная повестка в работу псковских заводов, помогут ли местным компаниям и предпринимателям государственная поддержка и налоговые послабления, и чего на самом деле ждет от властей измученный неопределенностью бизнес.
Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»
Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати