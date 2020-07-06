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«Эхономика»: Сергей Грахов о положении дел в строительстве и ЖКХ Псковской области

07.07.2020 14:00 «Эхо Москвы» в Пскове»

Гость студии - председатель комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области Сергей Грахов.

Ведущий Константин Калиниченко обсудит с ним реализацию реформы ТКО на территории псковского региона и положение дел в сфере строительства и ЖКХ в условиях пандемии. Также гость студии расскажет, как в Псковской области реализуется нацпроект «Жилье и городская среда».

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Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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