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«Эхономика»: Глава псковского УФАС Ольга Милонаец
30.06.2020 14:00 «Эхо Москвы» в Пскове»
Гость студии - руководитель управления федеральной антимонопольной службы по Псковской области Ольга Милонаец.
Ведущий Константин Калиниченко поговорит с ней о работе псковских антимонопольщиков в период коронакризиса, о разработке резонансных дел, связанных с нарушением законодательства о защите конкуренции. Также Ольга Милонаец расскажет, учатся ли псковские чиновники на своих ошибках.
Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»
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