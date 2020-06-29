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«Эхономика»: Глава псковского УФАС Ольга Милонаец

30.06.2020 14:00 «Эхо Москвы» в Пскове»

Гость студии - руководитель управления федеральной антимонопольной службы по Псковской области Ольга Милонаец.

Ведущий Константин Калиниченко поговорит с ней о работе псковских антимонопольщиков в период коронакризиса, о разработке резонансных дел, связанных с нарушением законодательства о защите конкуренции. Также Ольга Милонаец расскажет, учатся ли псковские чиновники на своих ошибках.

 

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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