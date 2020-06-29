«Эхономика»: Глава псковского УФАС Ольга Милонаец

Гость студии - руководитель управления федеральной антимонопольной службы по Псковской области Ольга Милонаец.

Ведущий Константин Калиниченко поговорит с ней о работе псковских антимонопольщиков в период коронакризиса, о разработке резонансных дел, связанных с нарушением законодательства о защите конкуренции. Также Ольга Милонаец расскажет, учатся ли псковские чиновники на своих ошибках.

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»