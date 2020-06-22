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«Эхономика»: о масштабных ремонтах псковских дорог глава дорожного комитета Борис Елкин
23.06.2020 14:00 «Эхо Москвы» в Пскове»
Гость студии - председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Елкин.
Ведущий Алексей Овчинников поговорит с ним о масштабных ремонтных работах на дорогах Пскова и области, о состоянии дорожной сети и перспективах ее развития, качестве работы профильных псковских подрядчиков и о положении дел в транспортной сфере региона.
Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»
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