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«Эхономика»: главный архитектор Псковской области Евгений Шапкин

09.06.2020 14:00 «Эхо Москвы» в Пскове»

Гость студии – начальник управления архитектуры и градостроительства Псковской области - главный архитектор Псковской области Евгений Шапкин.

Ведущий Константин Калиниченко поговорит с ним о комфортной городской среде: какой она должна быть, что не так с ней в Пскове, что предпринимается, чтобы сделать наши общественные пространства более современными, комфортными, продуманными. Также Евгений Шапкин расскажет о знаковых инфраструктурных проектах развития городского пространства и о дизайн-коде Пскова - титанический труд обрел завершенность и, надо надеяться, будет постепенно реализовываться на практике.

 

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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