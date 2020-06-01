14:00 «Эхономика»: Замгубернатора Нинель Салагаева о мерах по недопущению экономического кризиса в регионе
01.06.2020 14:00 «Постскриптум»: Ситуация с «яблочными» главами и безальтернативные выборы в облсовпрофе
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«Эхономика»: Замгубернатора Нинель Салагаева о мерах по недопущению экономического кризиса в регионе
02.06.2020 14:00 «Эхо Москвы» в Пскове»
Гость студии - заместитель губернатора Псковской области Нинель Салагаева.
Ведущий программы Константин Калиниченко поговорит с ней о ситуации в экономике Псковской области, мерах по недопущению экономического кризиса в регионе, поддержке малого, среднего и крупного бизнеса в условиях действия ограничительных мер и инвестиционном климате Псковской области на фоне коронавируса.
Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»
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