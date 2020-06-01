«Эхономика»: Замгубернатора Нинель Салагаева о мерах по недопущению экономического кризиса в регионе

Гость студии - заместитель губернатора Псковской области Нинель Салагаева.

Ведущий программы Константин Калиниченко поговорит с ней о ситуации в экономике Псковской области, мерах по недопущению экономического кризиса в регионе, поддержке малого, среднего и крупного бизнеса в условиях действия ограничительных мер и инвестиционном климате Псковской области на фоне коронавируса.

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»