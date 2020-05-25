«Эхономика»: Вице-губернатор Василий Осипов о ходе реализация строительных и дорожных нацпроектов

Гость студии - заместитель губернатора Псковской области Василий Осипов.

Ведущий программы Алексей Овчинников поговорит с ним о ходе реализация национальных проектов в сфере строительства и дорожного хозяйства, как идет работа на наиболее значимых для города и региона инфраструктурных объектах, как повлияла ситуация с коронавирусом и ограничительными мерами на их реализацию, как выстроена сегодня работа с подрядными организациями. Также в ходе эфира будут затронуты основные болевые точки строительной и дорожной отрасли региона.

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»