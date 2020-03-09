«Эхономика»: Промышленник Игорь Савицкий о экономическом кризисе
10.03.2020 14:00 «Эхо Москвы» в Пскове»
Гость студии – известный псковский промышленник, генеральный директор холдинга «НПН» Игорь Савицкий.
Грозит ли нам очередной экономический кризис? Помогут ли псковским предпринимателям национальные проекты? На эти и другие вопросы ответит гость студии, а также выскажет мнение по поводу других актуальных для псковского бизнеса тем.
Ведет эфир Алексей Овчинников
Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»
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