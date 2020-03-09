www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
Телефон 5 марта 2 марта 17 февраля 19 февраля 6 марта 27 февраля 5 марта 6 марта 4 марта 21 февраля 3 марта 2 марта 4 марта 6 марта 21 февраля

«Эхономика»: Промышленник Игорь Савицкий о экономическом кризисе

10.03.2020 14:00 «Эхо Москвы» в Пскове»

 Гость студии – известный псковский промышленник, генеральный директор холдинга «НПН» Игорь Савицкий. 

Грозит ли нам очередной экономический кризис? Помогут ли псковским предпринимателям национальные проекты? На эти и другие вопросы ответит гость студии, а также выскажет мнение по поводу других актуальных для псковского бизнеса тем.

Ведет эфир Алексей Овчинников

 

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?












  смотреть результаты



Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?












  смотреть результаты