«Эхономика»: Промышленник Игорь Савицкий о экономическом кризисе

Гость студии – известный псковский промышленник, генеральный директор холдинга «НПН» Игорь Савицкий.

Грозит ли нам очередной экономический кризис? Помогут ли псковским предпринимателям национальные проекты? На эти и другие вопросы ответит гость студии, а также выскажет мнение по поводу других актуальных для псковского бизнеса тем.

Ведет эфир Алексей Овчинников

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»