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«Эхономика»: Вице-губернатор Осипов о выходе «Псковпассажиравторанса» из кризиса и о ситуации в сфере строительства

25.02.2020 14:00 «Эхо Москвы» в Пскове»

Гость студии - заместитель губернатора Псковской области Василий Осипов. Ведущий Константин Калиниченко поговорит с ним о ходе реформы ТКО в псковском регионе, о путях выхода ГППО «Псковпассажиравторанс» из кризиса, о положении дел в строительной отрасли. Также гость студии расскажет, как налажен диалог властей региона с подрядчиками, работающими на крупных дорожных объектах.

 

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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