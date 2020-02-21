«Эхономика»: Вице-губернатор Осипов о выходе «Псковпассажиравторанса» из кризиса и о ситуации в сфере строительства

Гость студии - заместитель губернатора Псковской области Василий Осипов. Ведущий Константин Калиниченко поговорит с ним о ходе реформы ТКО в псковском регионе, о путях выхода ГППО «Псковпассажиравторанс» из кризиса, о положении дел в строительной отрасли. Также гость студии расскажет, как налажен диалог властей региона с подрядчиками, работающими на крупных дорожных объектах.

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»