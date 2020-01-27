«Эхономика»: о фермерской кооперации основатель компании «АЛОК» Виталий Зубков

В начале осени прошлого года в Псковскую область пришел новый агроинвестор. Амбициозный и с далеко идущими планами - дистрибьютор Раменского комбикормового завода - ООО «АЛОК» из Ленобласти. Новый инвестор не только решил возобновить работу фермы, но и развивать в Псковской области новые аграрные направления, в том числе, направление фермерской кооперации.

О каких проектах идет речь и почему инвестор выбрал для их реализации именно наш регион? Как он оценивает псковский аграрный потенциал? В чем смысл фермерской кооперации? И сможет ли стать сельское хозяйство драйвером развития нашей экономики?

Об этом ведущий программы Алексей Овчинников поговорит со своим гостем и соведущим - основателем компании «АЛОК» Виталием Зубковым.

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»