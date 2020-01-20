«Эхономика»: Псковский бизнес-омбудсмен Аркадий Мурылев

Институт уполномоченных по защите прав предпринимателей существует в России с 2012 года. В Псковской области на должность бизнес-омбудсмена сначала был назначен экс-градоначальник Петр Слепченко, а затем его на этом посту сменил экс-депутат областного Собрания Аркадий Мурылев.

От кого и от чего приходится сегодня защищать права предпринимателей? С какими вопросами они обращаются к уполномоченному и его помощникам? Какие проблемы псковские предприниматели считают наиболее острыми и удается ли их решить с помощью бизнес-омбудсмена? Каких решений ждут псковское предпринимательское сообщество от федеральных и региональных властей, которые могут улучшить условия ведения бизнеса в нашей области?

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»