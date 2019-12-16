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«Эхономика»: директор псковского «Горводоканала» Константин Болотин

17.12.2019 14:00 «Эхо Москвы» в Пскове»

 Гость студии - директор муниципального предприятия города Пскова «Горводоканал» Константин Болотин.

Ведущий программы Константин Калиниченко поговорит с ним о том, каким был 2019 год для псковского водоканала, какие проблемы получилось решить в уходящем году, а также о реализации программы «Чистая вода» и о ходе реализации проекта 2-й очереди подземного водозабора.

Также Константин Болотин расскажет о планах «Горводоканала». Какие проекты будут реализовываться в ближайшее время, а какие уже находятся в стадии реализации? Будет ли в Пскове «мягкая» вода и можно ли нашу воду пить из-под крана?

 

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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