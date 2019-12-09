«Эхономика»: Директор ГК «ЛУГ» Ян Лузин

Гость студии - генеральный директор ГК «ЛУГ» Ян Лузин. Ведущий программы Константин Калиниченко обсудит с ним широкий спектр тем. Группа компаний «ЛУГ» - стратегический участник регионального рынка девелопмента, один из флагманов региональной экономики - из года в год показывает уверенные темпы развития, активно инвестирует в новые проекты, а недавно вышла на новые рынки.

Какова общая ситуация на псковском рынке недвижимости, как ГК «ЛУГ» удается работать в непростых экономических реалиях, какие проекты она реализует и что планирует в ближайшем будущем и на перспективу? Подробнее об этом расскажет гость студии Ян Лузин.

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»