www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
2 декабря 27 ноября 26 ноября Телефон 26 ноября 29 ноября 27 ноября 2 декабря 27 ноября 2 декабря 26 ноября 2 декабря Телефон 26 ноября Телефон 29 ноября

«Эхономика»: Глава псковского УФАС Ольга Милонаец о ситуации в сфере госзакупок

03.12.2019 14:00 «Эхо Москвы» в Пскове»

Сегодняшний гость студии - руководитель управления Федеральной антимонопольной службы по Псковской области Ольга Милонаец.

Ведущий программы Константин Калиниченко поговорит с ней о ситуации в сфере государственных и муниципальных закупок, о картельных сговорах в регионе, претензиях антимонопольной службы к региональному оператору по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО «ЭкоПром».

 

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?












  смотреть результаты



Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?












  смотреть результаты