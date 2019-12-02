«Эхономика»: Глава псковского УФАС Ольга Милонаец о ситуации в сфере госзакупок

Сегодняшний гость студии - руководитель управления Федеральной антимонопольной службы по Псковской области Ольга Милонаец.

Ведущий программы Константин Калиниченко поговорит с ней о ситуации в сфере государственных и муниципальных закупок, о картельных сговорах в регионе, претензиях антимонопольной службы к региональному оператору по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО «ЭкоПром».

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»