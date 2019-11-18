15.11.2019 19:00 «Дневной дозор»: Молодежный парламент: кузница кадров или организация «для галочки»?
15.11.2019 12:00 «Гайд-парк»: о рассекреченных архивах времен Великой Отечественной войны историк Борис Ковалёв
«Эхономика»: о ходе дорожных работ в Пскове и деятельности городских предприятий
19.11.2019 14:00 «Эхо Москвы» в Пскове»
Гость студии - заместитель главы администрации города Пскова Елена Жгут.
Ведущий Константин Калиниченко побеседует с ней о ходе дорожных работ в Пскове, «осенних» аукционах, взаимных претензиях власти и подрядчиков и о деятельности муниципальных предприятий Пскова.
Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»
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