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«Эхономика»: о ходе дорожных работ в Пскове и деятельности городских предприятий

19.11.2019 14:00 «Эхо Москвы» в Пскове»

Гость студии - заместитель главы администрации города Пскова Елена Жгут.

Ведущий Константин Калиниченко побеседует с ней о ходе дорожных работ в Пскове, «осенних» аукционах, взаимных претензиях власти и подрядчиков и о деятельности муниципальных предприятий Пскова.

 

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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