«Эхономика»: о ходе дорожных работ в Пскове и деятельности городских предприятий

Гость студии - заместитель главы администрации города Пскова Елена Жгут.

Ведущий Константин Калиниченко побеседует с ней о ходе дорожных работ в Пскове, «осенних» аукционах, взаимных претензиях власти и подрядчиков и о деятельности муниципальных предприятий Пскова.

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»