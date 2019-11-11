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«Эхономика»: директор завода «СпецТрансКом» Андрей Папчук

12.11.2019 14:00 «Эхо Москвы» в Пскове»

С начала года мы уделяем пристальное внимание реформе в сфере обращения с ТКО, много говорим недочетах в ее планировании, трудностях реализации. Но, так или иначе, «мусорная» реформа шагает по стране. Несмотря на весь комплекс вопросов, реформу никто не остановит и не отменит. Насколько успешно пойдет ее реализация, зависит как от непосредственных исполнителей реформы, так и от нас, обычных людей, которые в своей жизни неизбежно генерируют отходы. Будем, как прежде, сваливать все в одну кучу или же научимся более цивилизованным формам обращения с мусором? От этого во многом зависит ход и успешность «мусорной» реформы.

Речь сегодня пойдет о технической стороне реформы: о преимуществах сортировки и раздельного сбора мусора, вариантах и технологиях его утилизации , возможностях вторичной переработки.

 

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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