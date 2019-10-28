«Эхономика»: гендиректор холдинга «НПН» Игорь Савицкий о развитии экономики региона

Гостем студии станет известный псковский промышленник, генеральный директор холдинга «НПН» Игорь Савицкий.

Не секрет, что каждый новый губернатор определяет свою стратегию социально-экономического развития и выбирает свои приоритеты на этом непростом пути. В Псковской области уже при пяти главах региона затевались глобальные экономические реформы, писались программы экономического и социального развития, придумывались разнообразные концепции, но это так и не спасло нашу область от статуса бедной, дотационной и отстающей.



Казалось бы, за последние два года в Национальном рейтинге состояния инвестклимата Псковская область взлетела аж на 47 позиций, однако по-настоящему живой инвестиционную деятельность в регионе назвать сложно. Многие проекты так и остаются проектами, а инвесторы исчезают с тем же энтузиазмом, который прежде демонстрировали на своих презентациях.



Конечно, какие-то проекты реализуются, весомые средства в виде инвестиций вкладываются, Псковская область в этом смысле не выжженная пустошь. Но объективные реалии таковы, что всех существующих вложений в основной капитал катастрофически недостаточно для того, чтобы вылезти из огромных бюджетных долгов и убрать из словосочетания доходная база бюджета постыдную приставку «низкая».



Почему так происходит? Где мы не дорабатываем? В чем не дожимаем? Мы неправильно планируем, не так пишем стратегии, не тем приманиваем инвесторов, или, в конце концов, вообще не туда их зовем? Разобраться с этими вопросами ведущий программы Алексей Овчинников попробует с Игорем Савицким.

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»