«Эхономика»: Удается ли переломить тренд скептического отношения к частному бизнесу в Псковской области?

Сегодняшний гость студии - председатель Псковского регионального отделения «Опоры России» Валерий Лесников.

По данным специалистов ВЦИОМ, все больше российских граждан с каждым годом положительно относятся к предпринимательству в России, а доля негатива по отношению к предпринимательскому сообществу постепенно уменьшается. Однако несмотря на такую динамику, доля тех, кто не готов связать себя с частным бизнесом, остается довольно высокой – свыше 60%, лишь треть россиян задумываются о том, чтобы начать свое дело.

Главными препятствиями для ведения малого бизнеса в России респонденты назвали высокие налоги, бюрократию, серьезные финансовые риски, коррупцию и административные барьеры. Те же, кто все-таки рискнул связать себя с предпринимательской деятельностью, указывают на избыточный контроль и надзор, а также бюрократизацию всех процедур.

В тоже время в России действует национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», направленный на комплексное решение данной проблемы. Важной частью этой инициативы является федеральный проект по популяризации предпринимательства. Его курирует «Опора России».

Удается ли переломить тренд скептического отношения к частному бизнесу в Псковской области, какая работа по популяризации предпринимательства предпринимается в нашем регионе? Насколько действенным в этом смысле инструментом является нацпроект? И чем еще занимается региональное отделение «Опоры России»? Об этом ведущий программы Алексей Овчинников побеседует сегодня с Валерием Лесниковым.

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»