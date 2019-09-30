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«Эхономика»: глава комитета по строительству и ЖКХ Псковской области Сергей Грахов

01.10.2019 14:00 «Эхо Москвы» в Пскове»

Сегодняшний гость студии - председатель комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области Сергей Грахов.

Ежегодно с началом отопительного сезона в Пскове и области вскрывается множество коммунальных проблем, связанных с изношенной инфраструктурой и ремонтом объектов ЖКХ, поэтому и тепло в дома жителей региона далеко не всегда приходит в установленные сроки. В тоже время, многих не устраивает еще и температурный режим, который часто не соответствует погоде на улице. Нередко еще до старта отопительного сезона псковичам приходится померзнуть в холодных квартирах. С другой стороны, как только тепло подают в квартиры, многим приходится открывать форточки и «топить улицу».

 

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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