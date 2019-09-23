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«Эхономика»: О начале отопительного сезона в Псковской области

24.09.2019 14:00 «Эхо Москвы» в Пскове»

Сегодняшний гость студии - директор ООО УК «Псковжилсервис» Андрей Тарасов.

Речь пойдет о подготовке к отопительному сезону в Псковской области и его начале, о проблемах сферы ЖКХ, которые он обнажил, - состоянии инженерных сетей, устаревших технологиях и накопившихся долгах в коммунальном секторе, а также о ключевых проектах, направленных на повышение качества коммунальных услуг.

 

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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