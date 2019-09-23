23.09.2019 14:00 «Постскриптум»: О вступлении в должность избранных глав районов и ремонте городских дорог
«Эхономика»: О начале отопительного сезона в Псковской области
24.09.2019 14:00 «Эхо Москвы» в Пскове»
Сегодняшний гость студии - директор ООО УК «Псковжилсервис» Андрей Тарасов.
Речь пойдет о подготовке к отопительному сезону в Псковской области и его начале, о проблемах сферы ЖКХ, которые он обнажил, - состоянии инженерных сетей, устаревших технологиях и накопившихся долгах в коммунальном секторе, а также о ключевых проектах, направленных на повышение качества коммунальных услуг.
Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»
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