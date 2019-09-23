«Эхономика»: О начале отопительного сезона в Псковской области

Сегодняшний гость студии - директор ООО УК «Псковжилсервис» Андрей Тарасов.

Речь пойдет о подготовке к отопительному сезону в Псковской области и его начале, о проблемах сферы ЖКХ, которые он обнажил, - состоянии инженерных сетей, устаревших технологиях и накопившихся долгах в коммунальном секторе, а также о ключевых проектах, направленных на повышение качества коммунальных услуг.

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»