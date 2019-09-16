«Эхономика»: О проблемах псковского ЖКХ и готовности к зиме

Слушайте в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) новый выпуск программы «Эхономика». Сегодняшний гость студии - член Общественной палаты Псковской области, председатель общественного совета при государственном комитете региона по делам строительства и ЖКХ Алексей Кириллов.

Речь пойдет о проблемах регионального ЖКХ и возможных путях их решения, о готовности Псковской области к отопительному сезону и о том, как развивается ТОС - территориальное общественное самоуправление в Пскове и области.

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»