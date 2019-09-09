«Эхономика»: председатель комитета по сельскому хозяйству региона Николай Романов
10.09.2019 14:00 «Эхо Москвы» в Пскове»
Гость студии - председатель комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Псковской области Николай Романов. Речь пойдет об итогах аграрного сезона в Псковской области, достижениях и проблемах псковских аграриев, влиянии крупных агрохолдингов на развитие региона и неравной битве с борщевиком. Ведет эфир Константин Калиниченко.
Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»
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